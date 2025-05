Tweetal aangehouden na schietpartij bij woonwagen in Sint-Anthonis

De politie doet nader onderzoek naar de achtergrond van de schietpartij.

Tijdelijk op slot

Burgemeester Marieke Moorman van Land van Cuijk sloot vrijdag tijdelijk een woning aan De Hoef naar aanleiding van de schietpartij. In een nieuwsbericht van de gemeente staat: ‘De sluiting van dit pand vloeit voort uit de Gemeentewet, waarin de burgemeester op grond van artikel 174a de bevoegdheid heeft om woningen of bedrijfspanden tijdelijk te sluiten indien door ernstig geweld de openbare orde wordt verstoord of indien hiertoe ernstige vrees bestaat.’

Hoe lang de woning wordt gesloten, is onduidelijk.

Omroep Brabant schrijft dat een buurtbewoner vertelt dat er harde schoten klonken en zag hoe een auto, die aan kwam rijden, werd beschoten. Volgens de bewoner is het al eerder onrustig geweest op het kamp.