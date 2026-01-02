Tweetal aangehouden voor zware mishandeling met lachgascilinder tijdens carnaval Den Bosch

Auto’s vernield Op carnavalsvrijdag 28 februari 2025 werd het slachtoffer vlakbij de stationstunnel op de Samuel Morsestraat in Den Bosch mishandeld door twee verdachten. Dat gebeurde mogelijk omdat het slachtoffer hen had aangesproken op hun gedrag. Zij zouden volgens getuigen auto’s aan het vernielen zijn geweest. Bij de mishandeling werd zeer waarschijnlijk ook een lachgascilinder gebruikt. Het tweetal vluchtte daarna weg, maar kwamen meerdere keren in het zicht van bewakingscamera’s.

Het 55-jarige slachtoffer uit Den Bosch brak door de mishandeling zijn kuitbeen. Ook liep hij een gekneusde kaak en een hersenschudding op. De man raakte bewusteloos tijdens de mishandeling.

Meerdere tips

De politie heeft verschillende malen in opsporingsvideo’s de hulp van het publiek ingeroepen. Daarbij werden onder andere beelden en foto’s van de verdachten in Opsporing Verzocht getoond. ‘Dit leverde meerdere tips op en werden er zelfs namen genoemd. Mede dankzij deze informatie kon de recherche verder met het onderzoek wat uiteindelijk leidde tot deze aanhoudingen’, schrijft de politie in een persbericht.