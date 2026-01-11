Tweetal gegijzeld in woning Rotterdam, politie vindt kilo’s cocaïne in pand



Terwijl agenten in de wijk bezig waren met een preventieve fouilleeractie werden zij aangesproken door twee mannen die aangaven zojuist door meerdere mannen te zijn gegijzeld in een woning. De mannen wisten zelf te ontsnappen.



De politie zette de woning vervolgens af en ging samen met meerdere eenheden, waaronder ook een politiehond, naar binnen. In de woning werd niemand meer aangetroffen. Wel werd in de wijk een verdachte aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Doorzoeking

Terwijl de slachtoffers worden gehoord en in de wijk een zoekactie plaatsvindt naar de andere verdachten, wordt met toestemming van de rechter-commissaris de woning doorzocht. Tijdens de doorzoeking worden meerdere kilo’s cocaïne en versnijdingsmiddelen aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek.



De politie heeft naast een foto van de drugs en versnijdingsmiddelen ook een foto gedeeld waarop afdrukken op het been van een van de slachtoffer is te zien, mogelijk ontstaan doordat hij was vastgebonden.

De politie doet nader onderzoek.