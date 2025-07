Tweetal vast voor invoer 120 kilo coke via Schiphol | 108 kilo cocaïne ontdekt bij fruitbedrijf in Breda

Metalen ovens De drugs werden vorig jaar ontdekt door de Douane, verstopt in metalen ovens in een vrachtzending. Dat was het begin van een uitgebreid onderzoek waarin de twee verdachten naar voren kwamen. De Koninklijke Marechaussee heeft op Instagram een filmpje gedeeld van de arrestatie van een van de twee verdachten.



Het Cargo Harc-Team is een samenwerking tussen Douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD die zich richt op het aanpakken van drugssmokkel en andere criminaliteit rond Schiphol.

Fruitbedrijf

Bij een douanecontrole op woensdag 9 juli bij een fruitbedrijf in Breda is 108 kilo cocaïne ontdekt. De cocaïne, die verstopt zat in een lading bananen, was afkomstig uit Ecuador en was bestemd voor verder transport naar Spanje.

De coke zat verstopt in houten blokken binnenin de pallets, onder de dozen met fruit. Uiteindelijk bleek dat in alle pallets cilindervormige pakketjes met cocaïne zaten.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.