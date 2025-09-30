30 september 2025

‘Twijfels over FBI-operatie tegen encryptiedienst Anom | Litouwse rechter misleid’

De grootschalige FBI-operatie Anom, waarbij criminelen wereldwijd jarenlang via een voor de FBI gebouwde cryptodienst werden afgeluisterd, is in 2019 door een rechter in Litouwen in het geheim goedgekeurd, maar die is daarbij volgens de Duitse krant FAZ misleid. De krant heeft informatie boven water gekregen, onder andere over de aanloop naar deze toestemming. De rechter was niet verteld dat de FBI zelf de encryptiedienst had opgezet. Tot nu toe was alleen bekend dat de FBI de actie tegen Anom-gebruikers via ‘een derde land’ had ingestoken.