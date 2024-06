‘Twijfels over integriteit personeel gevangenenvervoer’

Connect on Linked in

Er zijn de laatste jaren verschillende medewerkers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van het ministerie ven Justitie vervolgd voor het plegen van strafbare feiten. Dat schrijft De Telegraaf. Uit cijfers die de krant opvroeg blijkt dat er tussen begin 2022 en mei 2024 35 integriteitsonderzoeken hebben gelopen.

Zutphen

In tien gevallen volgde daarna ontslag, vele andere gevallen tot disciplinaire maatregelen. Eén medewerker pleegde met anderen een gewapende woningoverval. Een andere hielp bijeen inbraak in een gebouw van de dienst in Zutphen, waarbij 23 vuurwapens, munitie, en busjes pepperspray werden meegenomen.

De krant schrijft dat personeelstekort mogelijk leidt tot mindere kwaliteit bij de selectie van nieuwe medewerkers.

Anonieme brief

Bij de dienst werken ongeveer 1700 mensen.

Bezorgde medewerkers hebben vorig jaar een anonieme brief naar leidinggevenden gestuurd over aan ‘angstcultuur’ machtsmisbruik en intimidatie.

De integriteit bij de dienst ligt gevoelig omdat de politiek zich zorgen maakt over het voortzetten van crimineel handelen van zware criminelen van binnenuit de inrichtingen. Bovendien is frequent vervoer naar rechtszalen een kwetsbare schakel in de beveiliging ter voorkoming van ontsnappingen.

In Frankrijk werd vorige maand een zware crimineel tijdens een transport bevrijd.

In een reactie zegt in De Telegraaf zegt DV&O dat de dienst bezig is verbeteringen op de werkvloer door te voeren. In het beeld dat de krant schetst over de werving van nieuwe medewerkers herkent de dienst zich niet.

