14 juli 2025

Twijfels over “rip” 1400 kilo cocaïne | ‘Grote jongens’ lijken uithalers te zijn (UPDATE)

Justitie tast in het duister over de achtergrond en de toedracht van het conflict over een vorig jaar augustus in België volgens justitie gestolen zending cocaïne. Werd er inderdaad een heel transport gestolen? Ook of de hoeveelheid inderdaad 1400 kilo was is de vraag. En welke van de vele aanslagen op woningen en bedrijven om welke reden zijn uitgevoerd in verband met de zaak is ook zeker niet helder. Dat blijkt uit de openbare voorbereidende zittingen in de zaak en het strafdossier tegen vijf verdachten die momenteel terechtstaan voor het bezit en vervoer van de zending cocaïne.