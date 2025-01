22 januari 2025

Twintig jaar cel geëist voor moord bij Rotterdamse kroeg

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twintig jaar cel geëist tegen een 36-jarige Rotterdammer die in juni vorig jaar op straat voor een kroeg aan de Wolphaertsbocht een 32-jarige Hagenaar door het hoofd schoot. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. ‘De camerabeelden bij het café laten een doelgerichte en aanvallende actie zien zonder enige aarzeling’, aldus de officier van justitie.