Twintig jaar geëist tegen verdachten moord op Dwight Mook

Ontmoeting Op dinsdag 18 juli had Dwight Mook een ontmoeting met de 25-jarige verdachte, Rell K.. Zij hadden afgesproken op een parkeerplaats aan het Vikingpad in Amsterdam-Noord, vlak naast enkele sportvelden, waar op dat moment mensen aanwezig waren.

Het slachtoffer was samen met een vriend, Revelino K. (26) naar de afspraak gegaan. Wat leek op een onschuldige ontmoeting, eindigde in een schietpartij waarbij het slachtoffer in zijn been werd geraakt en een slagaderlijke bloeding opliep. Hij bezweek kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dwight Mook was eerder zelf veroordeeld voor zware geweldmisdrijven.

Plan

Uit het uitgebreide onderzoek door de politie, ondersteund door camerabeelden, telefoongegevens en getuigenverklaringen, blijkt volgens het OM dat er sprake was van een vooropgezet plan.

Revelino K., die zich bij de ontmoeting aanvankelijk verborgen hield, is volgens het OM degene die het schot heeft gelost. Dat zou blijken uit aangetroffen schotresten op de kleding van hem en de verklaring van een getuige die met het slachtoffer mee naar de afspraak kwam.

Het motief achter deze moord is tot op heden onduidelijk gebleven. De twee verdachten beroepen zich grotendeels op hun zwijgrecht. ‘Dit gebrek aan toelichting belemmert het verwerkingsproces van de nabestaanden ernstig’, stelde het OM.

Onbeantwoord

‘Het lijkt op een geplande, kille afrekening die op amateuristische wijze is uitgevoerd’, zei het OM donderdag op de zitting in de Amsterdamse rechtbank. ‘De moord heeft de familie van het slachtoffer onherstelbaar leed toegebracht. Zij blijven achter met vele vragen en een enorme leegte.’

Het OM houdt de twee verdachten in gelijke mate verantwoordelijk voor de moord. De officier van Justitie benadrukte dat moord één van de ernstigste vergrijpen is in het strafrecht en daarom een passende straf vereist: ‘Gezien de ernst van het feit, waaronder de kille uitvoering, de impact op de nabestaanden en de omstandigheden waaronder de moord is gepleegd, is tegen beide verdachten een gevangenisstraf van twintig jaar geëist.’

De rechtszaak gaat op dinsdag 1 april verder. Dan zal de verdediging de zaak bepleiten. Op 7 mei doet de rechtbank uitspraak.