Twintig jaar voor moord op Ibrahim Demir

Schietincident

Verschillende mensen zijn getuige geweest van het incident, dat rond 21.20 gebeurde. Na het horen van meerdere knallen, zagen twee getuigen een donkere auto hard wegrijden. Agenten kwam kort daarna ter plaatse en zagen een slachtoffer op de grond liggen met meerdere schotwonden. Hij bleek uiteindelijk vijf schotwonden te hebben.

Demir is dezelfde avond in het ziekenhuis overleden. De auto is twintig minuten na het incident uitgebrand aangetroffen in Rijswijk.

Kia

De betreffende auto, een Kia, bleek via Snappcar te zijn verhuurd aan twee personen. Zij hadden de auto vervolgens gehuurd voor een bekende omdat die naar eigen zeggen op zijn eigen naam geen auto kon huren via Snappcar.

Die bekende was de verdachte B.. Uit onder meer camerabeelden en locatiegegevens van de telefoon van B. blijkt dat hij de gehuurde auto heeft bestuurd op de dag van de moord, aldus de rechtbank.

B. werd op 29 augustus aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Istanbul te vertrekken.

Geld

B. heeft verklaard dat Demir hem nog 8.000 euro moest geven. B. zou aan hem bitcoins hebben overgemaakt ter waarde van dat bedrag. Volgens B. was het de bedoeling dat Demir dat geld contant aan hem zou betalen, of in bitcoins zou terugstorten. B. verklaarde ook dat hij anderhalve week voor het schietincident met het slachtoffer heeft gevochten.

Moord

De rechtbank vindt dat er sprake was van moord omdat B. zowel het delict als zijn vlucht grondig heeft voorbereid. Hij was al een dag voor het schietincident bezig met het onder een andere naam huren van de auto, kennelijk om te voorkomen dat hij direct aan het incident zou worden gelinkt.

Op de dag van de schietpartij heeft hij in de ochtend verdere voorbereidingen getroffen, waaruit blijkt dat hij van plan was om te vluchten na het schieten: hij heeft de spullen die hij mee wilde nemen naar Turkije in zijn auto geplaatst en is aan het begin van de middag naar de Nederlandse Kluis gereden om zijn Rolex op te halen.

Rondjes

B. stak ook een groot contant geldbedrag bij zich. In de middag en in de avond voor de schietpartij is hij met de auto in de richting van de woning van het slachtoffer gereden, en heeft meerdere rondjes gereden in de buurt.

Er waren volgens de rechtbank vele momenten waarop de verdachte zich had kunnen beraden en had kunnen afzien van de moord.

Naast de twintig jaar cel krijgt B. een gedragsbeïnvloedende of vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd waardoor hij na de celstraf onder toezicht komt te staan zo lang als nodig is. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding betalen van ruim 40.000 euro.

De officier van justitie had ook twintig jaar cel geëist.