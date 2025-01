Twintigers aangehouden voor explosie bij portiekflat Amsterdam-Slotervaart

Donderdagnacht rond 00.15 kwam er een melding binnen bij de politie over een zware explosie in een portiek aan de Gerrit Manourrystraat in Amsterdam-Slotervaart. Agenten die ter plaatse komen zien dat de portiek door een explosie is vernield. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) doen vervolgens onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat er een explosief naar binnen is gegooid.

Vast

Kort na de explosie worden twee jonge mannen in de omgeving aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden verdachten.



De recherche doet onderzoek in deze zaak en is – ondanks de aanhoudingen – op zoek naar getuigen die meer weten over de explosie. Ook camerabeelden worden gezocht.