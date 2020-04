Uitgaansverbod of niet, hasjsmokkel gaat door (VIDEO)

Connect on Linked in

Ondanks het Spaanse uitgaansverbod door de corona-crisis gaan de criminele organisaties die grote zendingen hasj importeren in het zuiden van Spanje door. De Spaanse politie patrouilleert in de uitgestrekte natuurgebieden van de delta van Río Guadalquivir onder Sevilla met drones.

Goedkoper

Bij zo’n drone-patrouille werd een “narcolancha” ontdekt, een half-opblaasbaar bootje, dat was voorzien van zware buitenboordmotoren. Hasjhandelaren zetten dat soort bootjes in om op volle zee hasj in te nemen van Marokkaanse schepen of bij mooi weer zelfs helemaal van Marokko naar Spanje over te varen. De delta van de Guadalquivir is een voor voertuigen bijna niet toegankelijk gebied waar ook het zicht voor vaartuigen slecht is. Patrouilleren met drones is goedkoper en efficiënter dan het inzetten van vliegtuigen of helikopters.

Jerrycans

De tien meter lange boot werd door de drone van de Spaanse Nationale Politie gezien toen mensen ermee vanuit de schuilplaats richting open zee wilden gaan varen, waarschijnlijk om hasj op te gaan pikken. Bij de Coto de Doñana arresteerde de politie deze week twee jonge verdachten die aan boord waren.

De twee verdachten sprongen in het water om weg te komen maar werden later op de oever aangehouden.

Aan boord van de narcolancha waren, jerrycans met brandstof, gps-apparatuur, (regen)kleding, en proviand.

(zie video onder)

2,1 ton hasj

Deze week maakte de politie bekend dat op 16 maart elders in Zuid-Spanje, in de steden Huelva en Sevilla, twaalf mensen zijn gearresteerd omdat ze bezig waren geweest met smokkelen van 2,1 ton hasj uit Marokko, in twee zendingen op bootjes die in beslag werden genomen. De hoofdverdachten kwamen uit Sevilla.

Het onderzoek was in november vorig jaar al begonnen. Volgens de politie waren de mannen die in Huelva zijn opgepakt routiniers, die ervaren zijn in het smokkelen met kleine bootjes.

Nadat de eerste zending was gepakt stuurde de organisatie vijf dagen later een nieuw bootje op pad dat ook werd gepakt. De bootjes waren bevoorraad door een ander schip dat ze op volle zee ontmoetten.

In Sevilla werden op vier plaatsen doorzoekingen gedaan. In de buurt van Huelva was er een, wat de politie noemt ‘logistiek centrum’ in gericht. Er zijn twee half-opblaasbare boten, een bestelauto, vele (satelliet)telefoons en onder meer 48 jerrycans en benzine in beslag genomen.