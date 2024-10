Uitgelekt proces-verbaal: ‘Nederlander was top-distributeur van Sky-telefoons’

Deze man leidde volgens de recherche verschillende bedrijfjes die hij gebruikte om opbrengsten van de verkopen van Sky ECC-telefoons wit te wassen, in ieder geval is 500.000 euro getraceerd. Hij zou zo’n 10.000 klanten hebben gehad in heel Europa, onder meer bij Europese motorclubs, ook bij voormalige Satudarah-leden.

Dat schrijft de politie in het ”start” proces-verbaal van een voorloper van het onderzoek over de hack op Sky ECC, uit 2019. In totaal zijn wereldwijd zeker 70.000 Sky-telefoons verkocht, vooral in Europa.

Het Openbaar Ministerie presenteerde het Sky-onderzoek in 2021 als onderzoek “26Argus”, dat zich richtte op de criminele organisatie Sky ECC, waarbij in Frankrijk de servers werden gehackt. De ongeveer miljard chats die vervolgens werden onderschept waren bijvangst, maar leidden wel wereldwijd tot honderden arrestaties en vele rechtszaken over moorden en drugshandel.

26Argus had een voorloper, het onderzoek 26Werl, aldus het landelijk parket van het Openbaar Ministerie, een onderzoek waarin de contouren van de Sky-organistie in Europa nader in beeld werden gebracht.

Nog niet bekend was dat in dit onderzoek 26Werl de oprichter van Sky ECC, de Canadees Jean-François Eap, en de genoemde 26-jarige Nederlander de twee concrete verdachten waren.

Het is onbekend of de Nederlander in voorlopige hechtenis is geweest of is vervolgd.

Geheim en internationaal gecoördineerd

Crimesite publiceerde dit weekend over (onder meer) documenten van de Amerikaanse justitie waaruit blijkt dat de Sky-operatie een sinds 2018 in het geheim internationaal gecoördineerd onderzoek was.

In het startproces-verbaal van 26Werl staat hiervoor een nieuwe aanwijzing. De Amerikaanse FBI blijkt ten behoeve van dit onderzoek informatie te hebben gedeeld met Nederland. Ook dit is aan Nederlandse rechtbanken nooit bekend gemaakt.

Dat verstrekken van informatie gebeurde een maand voor de start van onderzoek 26Werl op 1 oktober 2019. Ook op 28 september 2018 verschafte de FBI-informatie aan Nederland. Toeval of niet, een maand daarna, op 30 oktober 2018 startte nog weer een ander onderzoek: op zijn beurt de voorloper van 26Werl, het onderzoek 13Yucca.

13Yucca liep bij de Amsterdamse politie, richtte zich op Sky-telefoons, en op de komende hack van Sky waar Nederlandse specialisten toen al aan werkten. Uit dat onderzoek 13Yucca stamt het eerder dit jaar uitgelekte beleidsplan “Inzetplan 13Werl voor de hack-operatie van Sky in Frankrijk.

“Confidential human sources”

Een bron die alleen wil spreken op voorwaarde van anonimiteit stelt desgevraagd tegenover Crimesite dat opsporingsdiensten in de Verenigde Staten, en in andere landen, beschikten over meerdere informanten in het Sky ECC-netwerk. Daarover zouden ze ook onderling overleg hebben gevoerd en hebben samengewerkt.

De informanten zaten vooral in posities in de distributie, de verkoop van telefoons in Europa. Volgens de bron die dit tegenover Crimesite beweert waren dat geen personen van Sky Global in Noord-Amerika, het bedrijf dat werd geleid door de Canadees Jean-François Eap.

Sky111

Crimesite publiceerde eerder dat in een Franse rechtszaak het gerucht de ronde doet dat een Nederlander met de alias Sky111 door de Nederlandse politie zou zijn ingezet als criminele burgerinfiltrant. Deze Sky111 verkocht Sky-telefoons vanuit Antwerpen.

Deze suggestie is gedaan op een openbare zitting in Parijs door verdachte Thomas Herdman en zijn advocaat. Herdman is één van de 28 verdachten uit vooral Canada, in een Frans strafproces voor de rechtbank in Parijs naar het bedrijf Sky Global Holdings Inc. Dat bedrijf maakte meerdere producten, waaronder encryptiedienst Sky ECC.

Herdman is de enige verdachte die in Franse voorlopige hechtenis zit, inmiddels 2,5 jaar. Canada levert de andere verdachten niet uit, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn, zij zijn allen op vrije voeten. Zijn advocaten hebben gesteld dat er tegen Herdman evenmin bewijs ligt.

Zij zeggen dat het erop lijkt dat Herdman een zondebok is. De Franse rechtszaak tegen hem zou alleen hebben gediend om de rechtelijke machtiging in Frankrijk rond te krijgen die toestemming gaf voor de hack door de Nederlandse politie in 2021.

Royal Canadian Mounted Police

De Nederlandse advocaat Yehudi Moszkowicz beschikt over het proces-verbaal van verdenking tegen het bedrijf Sky Global uit onderzoek 26Werl. Moszkowicz heeft in veel rechtszaken aan het Openbaar Ministerie tot nu toe onbeantwoorde vragen gesteld over de gang van zaken rond de hack door de politie op Sky ECC.

Hij wil niet uitsluiten dat de oprichter van Sky Global, de Canadees Jean-François Eap, heeft gewerkt als “confidential source” voor de Amerikanen.

Hij tekent aan dat uit het proces-verbaal uit 26Werl ook blijkt dat de FBI in het onderzoek samenwerkt met de Australian Federal Police (AFP) en de Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Hij vindt het heel merkwaardig dat de Canadees Eap niet door Canada wordt uitgeleverd. Niet aan de Verenigde Staten, niet aan Nederland en niet aan Frankrijk. In alle drie de landen is (of was) Eap verdachte, en in Frankrijk is hij zelfs gedagvaard voor de rechtbank.

Moszkowicz: ‘We weten dat Amerikanen graag deals sluiten met verdachten om informatie te verzamelen. Het zou daarom zomaar zo kunnen zijn dat Eap een deal is aangeboden waarbij hij de encryptiesleutels van het Sky ECC-platform heeft moeten verstrekken. Dergelijke methodes zijn in Nederland, maar ook Frankrijk, strikt verboden.’

‘Onhoudbaar’

Moszkowicz vindt het ‘bijzonder opmerkelijk’ dat in het “oude” proces-verbaal uit 26Werl, dat buiten de Nederlandse strafdossiers van de rechtbanken is gehouden, expliciet de Amerikaanse én Canadese onderzoeken worden benoemd, terwijl niet lang daarna de politie-hack ineens in een stroomversnelling is geraakt.

Moszkowicz: ‘Wat ik zo bijzonder vind, is dat in de dossiers nergens iets wordt vermeld over Canada en de Verenigde Staten. Er is nu zoveel informatie over het onderzoek naar Sky naar buiten gekomen, die kennelijk door het Openbaar Ministerie is achtergehouden, dat ik vind dat de positie van het Openbaar Ministerie zo langzamerhand onhoudbaar is geworden.’

Deze week verschijnt er een documentaire over de door de FBI opgezette encryptiedienst An0m. Deze dienst werd speciaal opgezet om bewijs tegen criminelen te verzamelen, het was een zogenoemde “honey pot”. In de documentaire komen ook verbanden met het internationale onderzoek naar Sky ECC aan de orde.