“Uithaler” van 16 jaar gearresteerd in Waalhaven

(Beeld JB Media)

De aanhoudingen waren even na 01.00 op de Waalhavenweg in de Waalhaven. De mannen waren door cameratoezicht gesignaleerd in de nabijheid van een containerbedrijf.,

Toen een Team Bijzondere Bijstand van de Douane de mannen controleerde bij een bushokje bleken er twee mannen gereedschap dat veel wordt gebruikt voor het openen van de luiken in een koelcontainer bij zich te hebben.

In de omgeving zagen agenten meerdere lege sporttassen liggen.

Na de arrestaties is bij een containerbedrijf naar drugs gezocht. Het is nog niet bekend of er wat is gevonden.