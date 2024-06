Uithalers leiden naar drugsvangst in lege container

Print This Post

De Douane heeft woensdag 150 kilo cocaïne aangetroffen in een lege container in het Rotterdamse havengebied, bij een zogenaamd ‘empty depot’. Dit gebeurde nadat er uithalers waren gezien in de haven.

Beeld: de inbeslaggenomen drugs (foto: OM)

Gezien

De afgelopen dagen werden door getuigen verschillende keren uithalers gezien op en bij het terrein in het Waalhavengebied. Het leek er sterk op dat ze daar waren in een zoektocht naar drugs. De Douane heeft vervolgens een aantal containers gecontroleerd.

Al snel was het raak. In de constructie van een lege container werden 150 pakketten aangetroffen. Bij een empty depot worden lege containers gestald tot ze hergebruikt worden. De waarde van de verdovende middelen is zo’n 11 miljoen euro.

Dit maakt het Openbaar Ministerie donderdagmiddag bekend in een bericht.

Onderzoek

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.

De drugs zijn inmiddels door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane getest, afgevoerd en vernietigd.