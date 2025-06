‘Uitstel voor wietproef om illegale hasjhandel te voorkomen’

Wietproef Het experiment met het gereguleerd telen van wiet voor de coffeeshops krijgt opnieuw uitstel. De Nederlandse cannabistelers, die legale producten moeten leveren aan coffeeshops, kunnen momenteel niet voor kwalitatief goede hasj zorgen. Dat schrijft De Telegraaf maandag.

Uitstel

Demissionair minister David van Weel (Justitie) en demissionair staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) hebben de Kamer laten weten dat er voor de derde en laatste keer uitstel wordt gegeven. De nieuwe deadline staat op 1 september.

Illegale hasjhandel

Op die manier hoopt het kabinet illegale hasjhandel te voorkomen. Nederlandse coffeeshops verkopen gemiddeld voor tachtig procent wietproducten, de overige twintig procent bestaat uit hasj-gerelateerde middelen. De hasj wordt nu voornamelijk vanuit Marokko geïmporteerd. Dat is illegaal.

Kwaliteit

Waren er eerder klachten over het aanbod van wiet van de aangewezen telers – dat zou niet divers genoeg zou zijn – nu blijft de kwaliteit van hasj ver achter. De coffeeshophouders waarschuwden de burgemeesters van de deelnemende gemeenten al in maart via een brandbrief, bericht De Telegraaf.