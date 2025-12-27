‘Uitvoerder van Bolle Jos gearresteerd in Marokko’

Brandwacht De openbare aanklager in Leuven noemde S. ‘een onmisbare schakel’ bij het invoeren van tonnen cocaïne, waarmee zo’n 180 miljoen euro zou zijn verdiend. Glenn S. werd geïdentificeerd als gebruiker van encryptiedienst Sky ECC, met de gebruikersnamen “Rocky” en “Lincoln Brecht”. De recherche baseerde zich verder op zendmastgegevens in de buurt van zijn woning en autohandel in Rumst en op een reis naar Dubai waarover hij berichten gestuurd had.

Naast de rechtszaak in Leuven stond Glenn S. ook terecht in een groot Antwerps drugsproces dat vooral aandacht kreeg omdat een stel uithalers op een van de fruitkaaien in Antwerpen een brandwacht mishandeld had. De opdrachtgever van die mishandeling was de voortvluchtige Leijdekkers, die in deze zaak tien jaar cel kreeg.

‘Job voor presi’

Glenn S. verstuurde in augustus 2020 in een groepje met enkele medewerkers van Kaai 1333 in de Waaslandhaven berichtjes over de uithaling van 305 blokken van een kilo coke uit een machine in een schip. Dat was een ‘Job voor presi’, waarbij presi volgens de rechters een alias was van Bolle Jos.

S. heeft ontkend dat hij de gebruiker van de Sky-pin was. Hij kreeg in Antwerpen vier jaar cel, een boete van 40.000 euro en een verbeurdverklaring van 135.520 euro. In Leuven werd hij in november 2024 veroordeeld tot zes jaar cel, een hoger beroep in die zaak loopt nog.

Het parket in Antwerpen zal aan Marokko uitlevering vragen.