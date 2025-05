6 mei 2025

Undercoveractie bij jacht op gestolen Roemeense goudschatten uit Drents Museum

In het onderzoek naar de kunstroof uit het Drents Museum in januari hebben politie en justitie undercoveragenten ingezet. Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek aan De Telegraaf. Doel van de operatie was om informatie los te krijgen over de verblijfplaats van de gestolen Dacische goudschatten.