Uruguay pakt ton cocaïne op vissersboot

Doorzoekingen In de hoofdstad Montevideo zijn na de ontdekking van de cocaïne verschillende doorzoekingen gedaan en zijn twee verdachten opgepakt. Het gaat daarbij waarschijnlijk niet om de eigenaren van de cocaïne: een 40-jarige visser en een 54-jarige vrouw, die al eens eerder was veroordeeld voor witwassen van geld.

Paraguay



Het gebied rond Montevideo is de laatste jaren uitgegroeid tot een overslagpunt voor cocaïne die over de Rio de la Plata en de Rio Paraná is aangevoerd vanuit Paraguay. In dat land wordt veelal cocaïne aangevoerd met kleine vliegtuigjes uit Bolivia, die landen in het onherbergzame noordwestelijke deel van land.

De Verenigde Naties hebben al verschillende malen gewaarschuwd dat deze route via de zogeheten cono sur (zuidkegel) steeds belangrijker wordt voor cocaïne die naar de markten in Azië en Europa gaat.

