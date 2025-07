23 juli 2025

Utrechtse flats ontruimd om auto met explosieven

Een flatgebouw van achttien verdiepingen aan de Aziëlaan, vlakbij de Beneluxlaan, in het zuidelijk deel van Utrecht, is dinsdagavond rond 21.00 volledig ontruimd omdat er auto met explosieven voor het gebouw stond. Die auto was eerder door politieauto’s achtervolgd. Een tweede flatgebouw is gedeeltelijk ontruimd.