Utrechtste burgemeesters sluiten woningen | Explosie advocatenkantoren Den Haag

Laatste Nieuws Archieffoto explosieven opruimingsdienst

Burgemeesters reageren In IJsselstein gaat de woning aan het Braziliëhof twee weken dicht. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er twee aanhoudingen aan de Edisonweg, er was een grote hoeveelheid explosief materiaal. Dit houdt verband met de sluiting van de woning aan het Braziliëhof. Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Bij RTV Utrecht reageert burgemeester Van Domburg: ‘Met deze drastische maatregel wil ik de veiligheid van de bewoners en de buurt waarborgen en herhaling voorkomen. Het is een ingrijpend besluit voor de bewoners, dat ik na overleg met politie en Openbaar Ministerie heb genomen.’

Aan de Gravin Adalaan in Nieuwegein wordt een woning eveneens voor twee weken gesloten. Dit ook na de vondst van explosieven. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er iemand aangehouden. Burgemeester Van Beukering neemt de explosievenvondst zeer serieus. Net als in IJsselstein zijn omwonenden inmiddels uitgebreid geïnformeerd.

OM deelt nog geen informatie

Afgelopen zomer zijn er beelden vrijgegeven van de verdachten die explosieven lieten afgaan in IJsselstein en Nieuwegein. Het Openbaar Ministerie onderzoekt waarom de woningen doelwit zijn. Informatie over het onderzoek wordt nog niet gedeeld.

Advocatenkantoren in Den Haag doelwit van explosie

Ook in Den Haag was er weer een explosie-incident. Dinsdagavond werd een pand met de advocatenkantoren Ramsaroep, Nasrullah Legal en kantoor Bhulai aan de Laan van Meerdervoort getroffen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.