Vals kenteken leidt tot vuurwapen in Bergen op Zoom

Rond 02.00 voerden twee agenten een surveillance uit in de stad toen zij een voertuig zonder verzekering opmerkten. De man gaf aan geen identiteitsbewijs bij zich te hebben, waarna de agenten besloten om daarom zelf maar op zoek te gaan naar zijn identiteitsbewijs. Toen zij hem fouilleerden, rende de man ineens weg.

Na een korte achtervolging kregen de agenten de verdachte weer te pakken, maar niet zonder verzet. Uiteindelijk is de man geboeid en is de zoektocht naar zijn identiteit hervat.



In het voertuig ontdekten de agenten een vuurwapen, voorzien van meerdere patronen. Daarnaast troffen zij verschillende identiteitskaarten en paspoorten aan. De politie heeft deze spullen in beslag genomen voor verder onderzoek.

De 26-jarige verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.