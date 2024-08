Valsmunter euro’s in Kosovo blijkt medewerker ministerie

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft in Kosovo een geldvervalser gearresteerd die voor honderdduizenden euro’s aan 2 euro-munten heeft vervalst. het gaat om een medewerker van een ministerie in Noord-Macedonië.

door Joost van der Wegen

Arrestatie

Op zondag 4 augustus werd een 34-jarige man gearresteerd in verband met de valsmunterij, in Pristina, in Kosovo. Hij bleek een medewerker te zijn van het minister van Binnenlandse Zaken van Noord-Macedonië.

In beslag

Op dezelfde dag werden in Noord-Macedonië machines in beslag genomen voor de productie van de valse euromunten, net als duizenden vervalste munten en losse delen voor het produceren van de munten: de ringen om de munt en nog onbedrukte middendelen van de munt.

Valsemunterij

De aanhoudingen en inbeslagnames waren het resultaat van onderzoek door de Kosovaarse en Noord-Macodenische autoriteiten, die informatie over de valsmunterij met elkaar deelden.

De munten worden nu onderzocht, en er zal worden bekeken aan de hand van al in beslag genomen munten, hoeveel valse euro’s in totaal in omloop zijn gebracht.

In Spanje werd in juni nog een netwerk ontmanteld dat zich onder meer bezighield met valsmunterij.