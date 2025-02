Van Gogh-rover verdacht van verduistering en witwassen

Levensbewijs Durham zou met een pinpas van zijn vader geld hebben opgenomen en in winkels hebben uitgegeven. Merkwaardig genoeg liet de Sociale Verzekeringsbank de uitkering doorlopen na het overlijden van Durham senior. Normaal gesproken moeten mensen die in het buitenland AOW ontvangen, jaarlijks een levensbewijs naar de bank sturen.

Falende controle

Ook moeten nabestaanden binnen zes weken na overlijden dat doorgeven aan de SVB. De gebruikelijke controles die de dienst doet, bleven jarenlang uit. Totdat vorig jaar bij een controle de fout aan het licht kwam. Okkie Durham moet zich volgende week woensdag voor de politierechter in Amsterdam verantwoorden voor de verduistering en het witwassen.

Reactie

Tegenover het Algemeen Dagblad zegt hij verbaasd te zijn over de verdenking: ´Enige dat ik nu kan zeggen, is dat alles heel anders is dan dat het lijkt. Ik heb never een handtekening of wat gezet. Ik heb niks opgelicht. Het wordt bij de zitting allemaal wel duidelijk´.

