Van hulp bij moordaanslag verdachte vrouw overgeleverd naar Spanje

Een Nederlandse vrouw die medeverdachte is in het onderzoek naar de mislukte moordaanslag op een Spaanse politicus mag worden overgeleverd naar Spanje. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in de overleveringszaak van “Chy” K. woensdag besloten.

Iran

De aanslag op politicus Alejandro Vidal-Quadras (79) was op 9 november 2023. De rechtse politicus maakte zich sterk voor de oppositie in Iran, en hij verdenkt dat land van opdracht geven voor de aanslag.

De 38-jarige Tunesiër Mehrez A. zou op Vidal-Quadras hebben geschoten. Hij werd begin juni aangehouden in Haarlem.

Sami B.

De Spaanse opsporingsdiensten denken dat een Nederlands stel een cruciale rol heeft gespeeld bij de aanslag: Sami B. (26) en zijn ex-vriendin “Chy” K. (27), die al eind april in Den Bosch is aangehouden.

Haar advocaat heeft gesteld dat deze vrouw zonder dat ze het wist door B. in de zaak betrokken geraakt. Zij zal nu in Spanje worden berecht.

Sami B. is geboren in Palma de Mallorca, maar bracht een groot deel van zijn leven door in de Rijnmond. Bij politie en justitie daar was hij bekend in verband met kleinere strafbare feiten, onder meer vuurwapenbezit. Hij is momenteel voortvluchtig.

