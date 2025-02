Van moord verdachte politie-agente oneervol ontslagen

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie-eenheid Rotterdam heeft onderzoek gedaan. De conclusie daaruit is dat er sprake is geweest van ernstig plichtsverzuim. Om die reden is oneervol ontslag aan de vrouw aangezegd.

Zoon

De verwachting is dat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de vrouw in september van dit jaar zal plaatsvinden. De voormalige agente heeft eerder laten weten onschuldig te zijn.

De verdenking is dat Van E. een moordplan heeft uitgedacht en daar ook haar toen 16-jarige zoon bij heeft betrokken. De jongen zou eerder al op het punt hebben gestaan zijn vader te doden. Behalve de politieagente en haar zoon zijn er nog vier andere verdachten, onder wie de 19-jarige vriendin van de zoon en haar moeder.

Jerney van E. zei op een voorbereidende zitting dat er juist een complot tegen haar is opgezet, waarbij ook een van haar zoons betrokken is. ‘Ik ben erin geluisd’, zei ze.

Tracker

Het plan was volgens justitie om de 57-jarige ex-echtgenoot in mei 2024 te vermoorden. Dat ging niet door omdat een van de zoons van het stel naar de politie stapte. Hij heeft verklaard dat onder meer zijn moeder mensen had benaderd voor het plegen van de aanslag.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er ook verdachte WhatsApp-gesprekken aangetroffen en is er een gps-tracker gevonden onder de auto van de ex-man. Ook in het huis van Van E. lag een tracker.