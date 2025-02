‘Van verkrachting en vrouwenhandel verdachte Andrew Tate op weg van Roemenië naar VS’

Verlaten Dit meldt de BBC, dat vandaag bericht dat de Tate-broers met een privé-vliegtuig onderweg zouden zijn naar de VS. Openbare aanklagers in Roemenië bevestigen dat een verzoek om dit land te mogen verlaten, is ingewilligd, maar dat het strafrechtelijk onderzoek naar de twee nog steeds loopt.

De twee broers werden drie jaar terug in het land gearresteerd, op verdenking van verkrachting, vrouwenhandel (van minderjarigen) en van witwassen. In eerste instantie kregen zij huisarrest, later mochten zij hun proces in vrijheid afwachten.

Geen druk

De premier van Roemenië ontkent dat er druk uit is geoefend door de Amerikaanse regering om de twee broers toestemming te geven het land te verlaten. De broers, met Amerikaanse en Engelse nationaliteiten, zijn invloedrijke rechts-extreme stemmen op sociale media, en steunden Donald Trump in de laatste verkiezingsstrijd.

In Amerika is de voormalige kickbokser Andrew Tate overigens onlangs ook aangeklaagd door een vrouw, die stelt dat zij naar Roemenië is gelokt door hem, om daar te worden gedwongen als sekswerker aan de slag te gaan.