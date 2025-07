9 juli 2025

Vanuit Dubai uitgezette man is rapper Fatah (VIDEO UPDATE)

De 29-jarige man uit Delft die recent werd uitgeleverd naar Nederland door de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten is de rapper Fatah, zo hebben goed geïnformeerde bronnen aan Crimesite laten weten. Fatah is populair onder jongeren in Nederland en nam ooit onder meer een nummer op met voetballer Quincy Promes.