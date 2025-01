Vastgoedhandelaar Paarlberg aangehouden om hem tot betaling te dwingen

Gijzelen De rechtbank heeft in 2023 het Openbaar Ministerie gemachtigd om Paarlberg een jaar lang te gijzelen in de gevangenis om hem tot betaling te dwingen. Volgens de rechtbank was Paarlberg ‘onwillig’ om te betalen.

Paarlberg werd in 2012 door het gerechtshof veroordeeld voor witwassen en belastingfraude tot vier jaar cel. Het belangrijkste feit was het witwassen van 17 miljoen euro die Willem Holleeder, Dino Soerel en Stanley Hillis van de criminele vastgoedondernemer Wim Endstra hebben afgeperst tussen 2002 en begin 2004.

Onderhandelingen

Paarlberg zat zijn straf uit terwijl het Openbaar Ministerie een ontnemingsprocedure voor het crimineel verkregen vermogen inzette. Na zijn veroordeling hierin, tot het betalen van 24 miljoen euro, waarvan nog 15 miljoen euro openstaat, begonnen onderhandelingen tussen het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en Paarlberg over de betaling en de verrekening en verkoop van vermogen waar beslag op lag.

Paarlberg heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk aan Crimesite laten weten dat justitie dat beslagen vermogen, onder meer kunstvoorwerpen, in zijn visie te laag waardeerde of te goedkoop verkocht op veilingen.

Herziening

In december wees de Hoge Raad in zijn strafzaak over witwassen een herzieningsverzoek van Paarlberg af.

Paarlberg had een aantal nieuwe feiten ingebracht die het gerechtshof dat hem veroordeeld niet kende. Uit die nieuwe feiten kon blijken dat Paarlberg niet op de hoogte was dat overboekingen van Endstra naar hem in feite afpersing was. Hij ging ervan uit dat Endstra die betalingen deed inzake een ontvlechting van hun zakelijke belangen.

Het heeft er de schijn van dat Endstra de betalingen aan Paarlberg deed om de afpersende criminelen naar Paarlberg te verwijzen. Endstra kon geen betalingen doen zonder opzichtig wit te wassen, Paarlberg beschikte over tal van buitenlandse firma’s die wel heimelijk geld naar de criminelen zouden kunnen overdragen.

De Hoge Raad oordeelde dat de nieuwe feiten onverlet laten dat het gerechtshof in 2012 dit laatste scenario ongeloofwaardig kon vinden, en afwijzen.

Nooit ontvangen

Paarlberg heeft het afgeperste geld geïnvesteerd in verschillende bedrijven en er schulden mee afgelost. Holleeder c.s. hebben het geld nooit ontvangen.

Het Openbaar Ministerie wilde ook Willem Holleeder ruim voor 17 miljoen euro aan afpersgeld ontnemen, maar de rechtbank wees dat af, omdat hij dit geld nu eenmaal nooit in handen had gekregen.

Crimesite publiceerde vorig jaar een serie artikelen met daarin een reconstructie van de afpersing van Endstra, waarin de nieuwe feiten zijn verwerkt:

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#6) | Endstra zoekt geld: bij Paarlberg

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#5) | De cruciale 10 april

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#4) | Endstra’s aanklacht

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#3) | Stanley Hillis klopt aan

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#2) | De opname van Peter R. de Vries

Afpersingsdeal aan de Herengracht (#1) | Endstra op het pluche