7 juni 2025

Veel schade bij aanslag op portiekflat in Amsterdam-Noord

Een portiek in Amsterdam-Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd door een explosief. Na de ontploffing kwam de brandweer ter plaatse om een brand te blussen. Er is flinke schade ontstaan, maar niemand gewond geraakt. Wel zijn zeven mensen uit voorzorg ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.