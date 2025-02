Veel schade in Rotterdam door explosie op galerij van flat

Zwartgeblakerd

In Rotterdam-IJsselmonde is even na middernacht een explosie geweest op de tiende verdieping van een flatgebouw aan de Kromme Hagen. Dit meldt RTV Rijnmond. De voorgevel van de flat is door de brandweer geforceerd om binnen in de hal te komen. De deur van de woning waar de explosie was is zwartgeblakerd.