Veel verzoeken in hoger beroep zaak Marengo toegewezen door hof

Het hof in Amsterdam heeft in het hoger beroep van de zaak Marengo toestemming gegeven tot het horen van in totaal 30 getuigen. Het gaat onder meer om de kroongetuige-overeenkomst en de ontsleutelde chats tussen verdachten. Als de hoofdverdachte Ridouan Taghi weer een advocaat heeft, kan deze alsnog verzoeken indienen.

door Joost van der Wegen

Horen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft beslist over een aantal verzoeken tot nader onderzoek in de zaak Marengo, laat ze vrijdag weten. Er worden in totaal 30 getuigen gehoord. Dit aantal kan groter worden als het hof in september op alle verzoeken heeft beslist. ‘Bovendien kan tijdens de behandeling van de zaak de noodzaak tot het horen van meer getuigen blijken’, aldus het hof.

Getuigen

Na een eerste zitting van het hof in april zijn vorige en deze maand zittingen gehouden voor de behandeling van verzoeken van de advocaten tot nader onderzoek in het hoger beroep. Er zijn door de raadslieden veel verzoeken gedaan. Het gaat dan vooral om verzoeken tot het horen van allerlei getuigen (gezagsdragers in binnen- en buitenland, officieren van justitie, (mede)verdachten en hun familieleden). En ook is aan het hof verzocht dat aan het Openbaar Ministerie wordt opgedragen het dossier aan te vullen met allerlei stukken, die betrekking hebben op tal van onderwerpen.

Beslissingen

Ook rondom het onderwerp kroongetuige zijn veel verzoeken gedaan. Het hof heeft evenals het Openbaar Ministerie voorop gesteld dat het ook zelf vindt dat de kroongetuige Nabil B. opnieuw gehoord moet worden, omdat de vraag naar de betrouwbaarheid van zijn verklaringen belangrijk is.

Er zijn verder verzoeken gedaan die betrekking hebben op de gang van zaken rondom de totstandkoming van de kroongetuige-overeenkomst die de Staat met Nabil B. heeft gesloten. Daarnaast is om het verhoor van getuigen gevraagd in verband met de beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige. Het hof beslist op de verzoeken die met dit onderwerp te maken hebben niet al nu, maar in september 2024.

Bewijs

Een ander onderwerp waarover nader onderzoek is gevraagd heeft betrekking op de rechtmatigheid van het bewijs dat is verkregen door de ontsleuteling van crypto-communicatie. Het hof: ‘Het gaat daarbij in het bijzonder om de formeel-juridische aspecten van de verwerving (gekopieerd van servers in het buitenland) en het bewijsgebruik van die communicatie-gegevens in deze zaak. Die versleutelde gegevens (in de vorm van e-mailberichten die met behulp van speciale telefoons zijn verzonden/ontvangen) zijn door technici ontsleuteld en daardoor inhoudelijk toegankelijk gemaakt.’

Volgens politie en justitie is het daardoor mogelijk gebleken om dat berichtenverkeer te koppelen aan personen, onder wie verdachten in de Marengo-zaak. Ook de verzoeken die op dit onderwerp betrekking hebben zullen door het hof in september worden beslist.

Verzoeken

Door de raadslieden van de verdachten zijn verder nog tal van andere verzoeken gedaan. Het gaat dan om diverse onderwerpen, zoals de juridische gang van zaken rondom aanhoudingen in het buitenland, uitlevering uit Suriname en Colombia en de overbrenging van verdachten naar Nederland. Weer andere verzoeken hebben betrekking op betrouwbaarheid van het bewijs.

Een aantal van die verzoeken is door het hof afgewezen, vele andere zijn toegewezen. Een leeuwendeel van de getuigen zal door het hof worden gehoord op de zitting. Er worden ook getuigen gehoord buiten de zitting, door de onderzoeksrechter.

Op sterkte

Gebleken is dat de rechtsbijstand van twee verdachten, onder wie die van Ridouan Taghi nu ‘niet op sterkte’ is. Het hof daarover: ‘Zodra wat dat betreft de maatregelen zijn getroffen die nodig zijn, is het de verwachting dat in die zaak nog nadere verzoeken zullen worden gedaan, waarop door het hof vervolgens zal worden beslist.’

De volgende zittingsdag is op 23 september 2024