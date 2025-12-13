13 december 2025

Venezuela: It’s the oil, stupid

Met de inbeslagname deze week van de grote olietanker Skipper voor de Venezolaanse kust is de spanningsopbouw tussen de Verenigde Staten en dat land een nieuwe fase ingegaan. Het licht misschien ook een tipje van de sluier op over het motief van de agressieve politiek van de regering van Donald Trump over Venezuela. Trump bazuint over cocaïne die uit het land zou komen. Maar vergeleken met Colombia is de cocaïne-export van Venezuela minimaal. Olie is het voornaamste exportproduct. Het land zit op een van de grootste olievoorraden van de wereld.