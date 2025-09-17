17 september 2025

Venezuela toont Trump actie tegen cocaïne: 3,7 ton gepakt (UPDATE)

De Venezolaanse regering heeft in een persbericht aan media die president Nicolás Maduro goed gezind zijn bekend gemaakt dat er deze week voor de kust bijna 3,7 Colombiaanse cocaïne is onderschept. Dat gebeurde enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump bekend maakte voor de tweede keer binnen een maand een drugsbootje te hebben beschoten dat uit Venezuela zou zijn gekomen, en waarbij drie mensen omkwamen.