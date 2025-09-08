De politie meldt maandag dat de identiteit van het slachtoffer al eerder bekend was en dat de nabestaanden inmiddels op de hoogte zijn gebracht van het overlijden. Het slachtoffer is een bekende van de politie.

Onderzoek

Wat er precies gebeurd is en wie bij de dood van de man betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Het onderzoeksteam richt zich nu op het in kaart brengen van wat zich heeft afgespeeld, waar het slachtoffer nog is geweest en met wie hij contact heeft gehad. Op woensdagmiddag 3 september rond 14.20, werd het slachtoffer gevonden aan de oevers van de Maas.

Bekend wandel- en recreatiegebied

De politie deed in de zaak al eerder een getuigenoproep. Het gebied waar de overledene is aangetroffen, is een bekend wandel- en recreatiegebied. Niet alleen voor omwonenden, maar ook voor toeristen. ‘Mogelijk dat er mensen zijn, die gewandeld of gefietst hebben op of in de omgeving van de Groeneweg in Venlo op dinsdagavond, de nacht van dinsdag op woensdag, woensdagochtend- en/of middag, en iets bijzonders opgemerkt hebben,’ meldt de politie in een persbericht.

‘Ook al is de informatie gering of mogelijk minder relevant, voor het onderzoeksteam kan dit wel belangrijk zijn.’