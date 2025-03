12 maart 2025

Verdachte aangehouden in Amsterdamse ontvoeringszaak | Politie nog op zoek naar andere mogelijke daders

De politie is op zoek naar vier verdachten van een overval en een gijzeling in Amsterdam, in februari van dit jaar. Daarbij werd een slachtoffer in zijn auto overvallen en gegijzeld. Daarna vindt een overval plaats op de woning van zijn moeder. De politie heeft in deze zaak al een verdachte aangehouden, maar zoekt nog vier andere mogelijke betrokkenen.