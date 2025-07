1 juli 2025

Verdachte aangehouden in zaak van vermoordde Atilla

In het onderzoek naar de dood van de 45-jarige Atilla is in Den Haag een 40-jarige man uit die stad aangehouden. Dit laat de politie dinsdag weten. De betrokkenheid van deze verdachte bij de dood van de voormalige asielzoeker wordt verder onderzocht. Atilla verbrandde levend in zijn bezorgbusje, dat in brand was gestoken op een mannenontmoetingsplaats.