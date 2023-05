Verdachte aangehouden na schietpartij bij Landsmeer (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft een verdachte aangehouden, na een schietpartij woensdagmorgen bij Landsmeer. Ze is nog op zoek naar meer daders. Bij het incident zou vanuit twee auto’s zijn geschoten.

Schoten

Rond 11.30 werd er geschoten bij een tankstation aan de afrit van de A10, bij Landsmeer. De politie heeft na het incident een verdachte aangehouden. Ze is op zoek naar een of meerdere daders, meldt de stadszender AT5.

De politie heeft de omgeving van het tankstation afgezet voor onderzoek. Hierbij zijn speurhonden ingezet. Ook cirkelde er een helikopter boven de plaats delict.

Op zoek

Na de schietpartij zijn een of meer betrokkenen gevlucht in de richting van Amsterdam-Noord. De politie is daar rond de Hulstweg met veel agenten op zoek geweest naar de daders. Ook daar werd de omgeving afgezet. Er is een auto in beslag genomen.

Bij de schietpartij zouden twee auto’s aanwezig zijn, die vervolgens zijn weggereden, meldt een politiewoordvoerder aan de Amsterdamse krant Het Parool: Mogelijk is over en weer geschoten, maar dat moet nader onderzoek uitwijzen.’

Vooralsnog zijn er geen gewonden bekend, hoewel volgens de woordvoerder nog niet alle betrokkenen in beeld zijn bij de politie.