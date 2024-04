Douane vindt 500 kilo cocaïne in lading schroot

Connect on Linked in

In de Rotterdamse haven heeft de douane dinsdag 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met schroot. De container was aangevoerd vanuit Ecuador.

De container werd in Rotterdam overgeladen en had als eindbestemming Thailand. Volgens het Openbaar Ministerie had de cocaïne een straatwaarde van 37,5 miljoen euro. Straatwaarde is de totale waarde van alle cocaïne, als die is versneden en verkocht op straat.

Het laatste half jaar pakten de autoriteiten in West-Europa vaker cocaïne die in partijen schroot is verborgen. Op basis van gewicht is cocaïne inn oud ijzer vrijwel niet te detecteren en het is lastiger om cocaïne op scannerbeelden waar te nemen.

Zie ook:

Spanje: opnieuw cocaïne gevonden in lading schroot (VIDEO)

464 kilo cocaïne aangetroffen in lading schroot uit Dominicaanse Republiek

Spanje: bijna 800 kilo cocaïne in lading schroot (VIDEO)