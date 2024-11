Verdachte aangehouden na vondst drugslab in Kaatsheuvel

(Beeld uit archief)



Het drugslaboratorium werd aangetroffen na een tip, meldt de politie. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doen op dit moment onderzoek in het lab en een rechercheonderzoek wordt opgestart. Het terrein is afgesloten.



Wat voor soort drugs er werden geproduceerd, is nog onduidelijk. Ook over de omvang van het lab is nog niets bekend. Het zou al de derde keer zijn dat de politie in het pand een inval heeft gedaan.