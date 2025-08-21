21 augustus 2025

Verdachte aangehouden voor ernstig zedenmisdrijf Zeist

De verdachte van het ernstige zedenmisdrijf in het bos bij Zeist is op donderdag aangehouden. De politie kon de verdachte aanhouden naar aanleiding van meerdere bruikbare tips. De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord.