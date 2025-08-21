21 augustus 2025
Verdachte aangehouden voor ernstig zedenmisdrijf Zeist
De verdachte van het ernstige zedenmisdrijf in het bos bij Zeist is op donderdag aangehouden. De politie kon de verdachte aanhouden naar aanleiding van meerdere bruikbare tips. De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord.
Aanhouding
De politie kon op donderdag 21 augustus de verdachte aanhouden. Naar aanleiding van het tonen van de beelden van de verdachte, kreeg ze meerdere bruikbare tips binnen die naar de verdachte hebben geleid.
De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag praten.