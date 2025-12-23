‘Verdachte dood broer S10 ontkent, maar blijft vastzitten’

Flat Het Openbaar Ministerie stelt dat Den Hollander op 16 april tegen zijn wil werd vastgehouden in een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Volgens het OM zag hij geen andere uitweg dan van het balkon van de vierde verdieping te springen. Emiel belandde zwaargewond op het dak van een garage en overleed op 19 juni aan zijn verwondingen.

R. ontkende maandag in de rechtbank in Haarlem dat hij in april aanwezig was in de flat. In de zittingszaal, in aanwezigheid van de moeder van het slachtoffer, verklaarde hij: ‘Ik was nooit in die woning en ik ken hem niet. Mijn leven is gewoon kapotgemaakt.’ Wel erkende R. dat hij een medeverdachte heeft ontmoet bij een hotel in Hoorn.

De verdediging stelt dat geen sprake is van doodslag. Volgens de advocaten is het slachtoffer vrijwillig naar de woning gegaan en van het balkon gegleden of gevallen. Wat zich in de woning heeft afgespeeld, is volgens hen niet vast te stellen.

Voorbereidingen

Het OM schetst een ander beeld. Volgens justitie heeft R. een dag voor het incident samen met medeverdachten voorbereidingen getroffen voor het misdrijf. Na de val van Emiel zou hij bovendien per auto vanuit Osdorp naar Zaandam zijn gereden.

Op de zitting presenteerde het OM ook een nieuwe verdenking tegen R. Hij zou hebben geprobeerd in te breken bij de vriendin en bij de moeder van het slachtoffer. Volgens de officier van justitie waren hij en een andere betrokkene mogelijk op zoek naar iets ‘wat zij niet konden vinden of niet konden krijgen’.

2026

In totaal zitten in deze zaak nog vier verdachten vast op verdenking van doodslag en vrijheidsberoving. Een minderjarige verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten. Het OM verwacht over enkele maanden klaar te zijn met het onderzoek; de inhoudelijke behandeling staat gepland voor de tweede helft van 2026. De volgende inleidende zitting is op 19 maart bij de rechtbank in Alkmaar.

Het OM verzette zich tegen vrijlating van R., ondanks het feit dat hij in oktober vader werd van een dochter. ‘Ik kon ook niet bij de geboorte zijn. Dat doet echt pijn,’ zei R. De rechtbank oordeelde dat dit onvoldoende reden is om het voorarrest te schorsen.

Eerder ontkende ook een andere verdachte betrokkenheid. De 30-jarige Richie F. uit Hoorn verklaarde in oktober voor de rechter niets te maken te hebben met de vrijheidsberoving of de dood van Emiel den Hollander.

Zie de laatste berichten:

Zesde arrestatie in onderzoek naar dood tweelingbroer zangeres S10

Tweede verdachte van dood tweelingbroer zangeres S10 voor rechtbank (UPDATE)