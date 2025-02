12 februari 2025

Verdachte Duitse explosie mogelijk uit Amsterdam (VIDEO)

In Opsporing Verzocht heeft de politie beelden laten zien van een man die vorig jaar mogelijk betrokken is geweest bij een flinke explosie in de Duitse stad Keulen. Na de explosie is deze man per trein aangekomen op Amsterdam-Centraal. In Duitsland is een beloning van 5000 euro uitgeloofd in de zaak.