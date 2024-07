Verdachte in cold case-zaak Tonny ter Horst door broers verraden

Connect on Linked in

De 50-jarige Doetinchemmer die verdacht wordt van de moord op Tonny ter Horst is verlinkt door zijn broers. De verklaringen die één van beiden heeft afgelegd tegen de verdachte is de belangrijkste reden geweest om de man aan te houden.

Beeld: de in 2000 doodgeschoten Tonny ter Horst

Betrokken

Al in 2021 meldt broer R. van de Doetinchemse verdachte zich bij de politie. Dit bericht het AD maandag vanuit de rechtszaal. Hij verklaart op het bureau dat zijn broer betrokken is geweest bij de dood van Tonny ter Horst. De politie neemt de verklaringen serieus en betaalt de man 5000 euro.

Uiteindelijk wordt de verklarende broer zelfs ingeschakeld als burgerinfiltrant. Voor 50 euro per uur wint hij stelselmatig informatie in over deze zaak. Ook moet hij anderen aan het praten proberen te krijgen. Dat is, blijkt tijdens de rechtszitting, ook de reden dat een tweede broer, M, zich bij de politie meldt en een verklaring aflegt.

Wiet

Op 9 oktober 2000 bestellen twee mannen bij een coffeeshop in Terborg voor 25 gulden wiet. Als eigenaar Toon Kup wil leveren wordt hij neergeschoten. Hij overleeft de aanslag. Wanneer de twee op de vlucht gaan, komen ze buiten de 34-jarige Tonny ter Horst tegen. Ze schieten twee keer op hem. Tonny overlijdt in de armen van zijn zus, schrijft De Gelderlander.

Al in 2001 pakt politie meerdere verdachten op. Twee van hen, een dan 30-jarige inwoners van Gaanderen en een 27-jarige Doetinchemmer, moeten zich in september 2001 verantwoorden bij de rechter. De Doetinchemmer wordt door zowel de zus van Tonny als de coffeeshophouder aangewezen als een van de twee mogelijke daders.

Uiteindelijk wordt de Doetinchemmer veroordeeld tot 6,5 jaar cel. De man uit Gaanderen krijgt 2,5 jaar gevangenisstraf opgelegd. De straf geldt alleen voor de aanslag op de drugsverkoper. De moord op Tonny ter Horst wordt dan niet behandeld. Het Openbaar Ministerie zegt daar in die tijd over: ‘Ik wil op een later tijdstip de mannen alsnog vervolgen voor de moord op Ter Horst.’

Motief

Het is niet heel ingewikkeld om een motief te vinden, schrijft de krant, voor het verklikken door broer R. Hij had geld nodig. Hij zou verslaafd zijn aan cocaïne en financieel aan de grond hebben gezeten. De broers waren gebrouilleerd. De verklikker, R., zou tijdens het verhoor ook hebben aangegeven dat hij vindt dat het recht na al die jaren moet zegevieren.