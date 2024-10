Verdachte in zaak Juicy Fields mag uitgeleverd aan Spanje

Verzoek Ook de 54-jarige vrouw van de verdachte mag worden uitgeleverd. Dit meldt de krant PZC. De Spaanse justitie had al in maart om de arrestatie van Van de V. verzocht. Maar de Nederlandse opsporingsdiensten hadden dat verzoek maanden links laten liggen, bleek uit onderzoek van Zembla.

Verkeerde been

Het onderzoeksprogramma bericht in de uitzending dat het in Amsterdam gevestigde bedrijf JuicyFields mensen jarenlang voorloog bij investeringen in medicinale cannabis. Vanaf 2020 probeerde JuicyFields mensen wereldwijd te lokken met hoge rendementen uit de teelt van medicinale cannabis. Zij konden online investeren in cannabisplanten in onder meer Zuid-Amerika. Na de oogst kregen de investeerders een deel van de winst. Dat gebeurde in eerste instantie, maar in de zomer van 2022 was de website van JuicyFields ineens onbereikbaar en kon niemand meer bij zijn geld. De fraudeurs gingen er met de winst vandoor.

Nul op rekest

In de zomer van 2022 bleek de website van JuicyFields plotseling onbereikbaar en kon niemand meer bij zijn geld. De fraudeurs gingen er met de winst vandoor en lieten het Amsterdamse bedrijf failliet gaan. Bij de curator meldden zich daarna duizenden gedupeerde investeerders, waarvan naar schatting honderden uit Nederland.

De Nederlandse hoofdrolspeler die in dienst was van JuicyFields werd pas maanden nadat Spanje om zijn aanhouding had verzocht door de Nederlandse politie opgepakt. De 73-jarige Hans van de V. werd afgelopen week voorgeleid bij de rechtbank Amsterdam die over zijn uitlevering moet beslissen.

Volgens het OM is er geen onderzoek geopend, omdat slachtoffers in belangrijke mate zelf verantwoordelijk zijn vanwege het beleggingsrisico dat ze hebben genomen. Deskundigen en opsporingsbronnen elders in Europa zijn verbaasd over de passieve houding van de Nederlandse opsporingsdiensten, bleek uit het onderzoek van Zembla.

Het Openbaar Ministerie laat tegenover Zembla weten dat er geen strafrechtelijk onderzoek is geopend, omdat er ‘onvoldoende maatschappelijk nationaal belang’ was om zo’n onderzoek te rechtvaardigen.

Belazeren

In de maanden voorafgaande aan zijn arrestatie had Zembla frequent contact met Hans van de V., die zei in Colombia te wonen. Hij ontkende een oplichter te zijn: ‘Ze wilden een kantoor in Amsterdam hebben’, zei hij. ‘Ik weet niet waarom. Maar wat moet je doen? Je bent een werknemer. Je ziet de boekhouding niet. Je weet niet wat er binnenkomt en wat er uit gaat (…) Ik wist ook niet dat ze mensen gingen belazeren.’

