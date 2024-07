Verdachte in Zutphense verdwijningszaak Duncan Zwakke vrijgelaten (UPDATE)

Connect on Linked in

De voorlopige hechtenis van de 62-jarige Evert-Jan van T., hoofdverdachte van de moord op de sinds 1989 vermiste Duncan Zwakke, is donderdag door de rechtbank in Zutphen opgeheven. Hij komt vrijdag op vrije voeten. Zijn advocaat Mariska Bischop meldt aan Crimesite dat er “onvoldoende ernstige bezwaren zijn” om hem nog langer vast te houden.

Door Roel Janssen

De lokaal bekende vastgoedondernemer Evert-Jan van T. werd op 9 april 2024 opnieuw aangehouden als verdachte van de moord en verdwijning van Duncan Zwakke. Hij werd gearresteerd na onderzoek in een kelder aan de Nieuwstad, in het centrum van Zutphen. Het gaat om de kelder van kringloopwinkel Mazzel, waar voorheen het restaurant van de ouders van Van T. zat.

Ook de 60-jarige broer van Van T. werd opnieuw aangehouden in de 35 jaar oude vermissingszaak, maar hij kwam na enkele dagen op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs.

Trapdeel vervangen

Hoewel er nooit bloedsporen zijn gevonden, bestaat het sterke vermoeden dat Zwakke in de kelder van het pand aan de Nieuwstad is omgebracht. Het onderste deel van de trap is destijds vervangen, vermoedelijk om sporen te wissen.

Coldcase

Van T. wordt door de politie al 35 jaar gelinkt aan de zaak, maar hij kwam begin 1990, na maanden in voorlopige hechtenis wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten. Ook nu komt Van T. na bijna drie maanden voorarrest op vrije voeten.

‘Geen sporen aangetroffen’

Zijn advocaat Mariska Bischop zegt tegen Crimesite dat er “onvoldoende ernstige bezwaren zijn” om haar cliënt nog langer vast te houden.

‘Het feit dat de rechtbank de verdachte op vrije voeten stelt omdat er geen ernstige bezwaren zijn lijkt mij een duidelijk signaal. Met het dossier zoals het er nu ligt komt er geen veroordeling. Geen ernstige bezwaren dan zeker geen veroordeling. Er wordt nog een haar onderzocht. Meer forensische sporen zijn er niet. In de kelders is niets aan sporen aangetroffen. We zullen zien waar het OM nog mee komt.’

Nieuwe onderzoekstechnieken

Op 3 april van dit jaar startte de politie opnieuw met een aanvullend onderzoek in de vermissingszaak. Dat gebeurde in de kelder van het pand aan de Nieuwstad. In hetzelfde pand was al eerder door de recherche gezocht. Nieuwe middelen en onderzoekstechnieken zouden volgens de politie kunnen helpen een nieuw licht te werpen op de zaak.

Geen lichaam

Of er ook daadwerkelijk geen sporen zijn gevonden van het slachtoffer is nog onduidelijk, maar ook zonder lichaam kan het tot een veroordeling van een verdachte komen. ‘Het is altijd een bijzondere zaak als er geen lichaam is, maar het kan wel degelijk tot een veroordeling komen’, aldus de officier van justitie over het bewijs dat er ligt.

Hij denkt dat er ‘voldoende’ wettelijk bewijs is tegen Van T., zo schrijft Omroep Gelderland, dat gisteren aanwezig was bij de rechtszaak.

Nieuwe getuigenverklaringen

Volgens Van T.’s advocaat is het nieuwe onderzoek alleen gebaseerd op nieuwe getuigenverklaringen en is er geen bewijsmateriaal, zoals dna van Zwakke aangetroffen.

Dubbelleven

De 31-jarige Duncan Zwakke werd voor het laatst gezien op 17 oktober 1989 bij café De Spaan in het centrum van Zutphen. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Volgens de politie leidde Zwakke een dubbelleven. De rustige pacemakertechneut handelde in soft- en harddrugs en zou een grote speler zijn geweest in de regionale drugshandel.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt naar verwachting eind augustus plaats.

