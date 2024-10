8 oktober 2024

‘Verdachte maakte selfie bij cocaïnekraan’

Een van de verdachten in het onderzoek naar het cocaïnetransport van 3.000 kilo in een telescoopkraan bij Moerdijk maakte voor zijn arrestatie een selfie met de kraan en een hoeveelheid geld. Dat kwam naar voren in een voorbereidende zitting over de zaak bij de rechtbank in Breda waar het Algemeen Dagblad over schrijft.