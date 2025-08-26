‘Mes en telefoon gevonden bij COA-locatie | Mogelijk van verdachte moord Lisa’ (UPDATE)

(Beeld Mizzle Media)

Eerder meldde Het Parool dat de verdachte (22) van de moord, en van twee zedendelicten, vermoedelijk afkomstig is uit Nigeria. Volgens de krant heeft de man dat steeds gezegd tegen overheidsinstanties en tegen medebewoners van de opvang aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost.

Wisselende verklaringen

Hij heeft over zijn geboortedatum op verschillende momenten en verschillende plekken wisselende verklaringen afgelegd, zo zeggen bronnen van de krant. Justitie gaat ervan uit dat hij 22 jaar is. Er loopt onderzoek naar de authenticiteit van zijn papieren.

De verdachte is donderdagavond gearresteerd in de grote opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Hogehilweg in Amsterdam-Zuidoost. Bewoners daar spreken van ‘een Nigeriaan’ of ‘een donkere Afrikaan’.

Dinsdagmorgen zocht de politie daar in het water naar sporen.

Geen “veilige lander”

Als hij een Nigeriaan is dan is hij geen zogeheten “veilige lander”. Dat zijn mensen die een asielaanvraag hebben gedaan, maar geen kans maken op toewijzing omdat hun land van herkomst als veilig wordt beschouwd door de rijksoverheid. Nigeria heeft niet de status van “veilig land” en dus heeft de verdachte mogelijk een asielaanvraag lopen.

Hoodie

De onderzoeksrechter besloot maandagmiddag dat de verdachte nog veertien dagen in bewaring blijft, daarna zal de officier van justitie hoogstwaarschijnlijk aan de raadkamer van de rechtbank vragen om de voorlopige hechtenis nog verder te verlengen.

De 17-jarige Lisa was Lisa was uit geweest in de Amsterdamse Leidsebuurt en daar om 03.30 op een elektrische fiets vertrokken naar haar ouderlijk huis in Abcoude. Volgens Het Parool is op camerabeelden in Duivendrecht van 03.31 een mogelijke verdachte te zien in een lichtgrijze hoodie.

Weesperzijde

De man is ook de verdachte in het onderzoek naar een ernstig zedendelict, in de nacht van 14 op 15 augustus op de Weesperzijde in Amsterdam. Na zijn arrestatie hiervoor kwam daar de verdenking bij dat hij in de nacht van dinsdag op woensdag met veel geweld de 17-jarige Lisa heeft omgebracht op de Holterbergweg in Amsterdam-Duivendrecht. Inmiddels wordt hij ook verdacht van een poging tot een zedenmisdrijf op 10 augustus, in Amsterdam.

