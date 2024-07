Verdachte moord Stampersgat Gerben van V. blijft langer vastzitten

Connect on Linked in

De man die ervan wordt verdacht dat hij zijn 25-jarige buurman in Stampersgat heeft doodgeschoten blijft langer in voorlopige hechtenis zitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda besloten.

door Joost van der Wegen

Onderzoek

De politie onderzoekt, onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant, het dodelijke schietincident dat plaatsvond in Stampersgat in de nacht van woensdag op donderdag 11 juli. Hierbij kwam de 25-jarige Hamza el Baghdadi om. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Aangehouden

De buurman, de 55-jarige Gerben van V., is als verdachte aangehouden in deze zaak. Hij stond woensdag voor de raadkamer in de rechtbank in Breda. Het OM verdenkt de man van moord, dan wel doodslag en de rechtbank heeft besloten dat de verdachte 90 dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven. De nabestaanden zijn hiervan op de hoogte gebracht, meldt justitie.

Motief

Het Openbaar Ministerie en de politie laten weten ‘op de hoogte te zijn van de actualiteiten en de informatie die rondcirculeert in de media en in de samenleving omtrent het dodelijke schietincident’.

Justitie heeft het dan over de haat-berichten over moslims die Van V. in de dagen voor de moord kennelijk plaatste op sociale media en die opdoken, een dag nadat in de media werd bericht dat een parkeerruzie volgens buurtbewoners de directe aanleiding zou zijn geweest voor de geweldsuitbarsting.

Omstandigheden

Over wat het motief is geweest van de verdachte kan het OM op dit moment nog niets zeggen gezien het onderzoek nog loopt. Ook kan het OM niet ingaan op de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer: ‘Het Openbaar Ministerie laat altijd uitvoerig onderzoek doen door de politie naar de aanleiding van een levensdelict en de mogelijke motieven daarvoor. Daarbij wordt uiteraard altijd ook alle actuele informatie meegenomen, en wordt er onder meer gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van een verdachte. Relevante informatie uit diens geschiedenis wordt betrokken in het onderzoek’, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant.

De eerste pro forma zitting van deze zaak zal in oktober plaatsvinden in de rechtbank in Breda.