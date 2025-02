‘Verdachte moordaanslag Cor P. vrijgepleit door nieuw onderzoek’

Lichaamsbouw Dat bureau concludeert dat de lichaamsbouw van de bestuurder op de beelden significant verschilt van die van Isah B., de verdachte die vorig jaar werd veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor de aanslag. De dikte van het bovenbeen en de lengte van de bovenarm zouden wezenlijk anders zijn. Bij die conclusie is rekening gehouden met vertekeningen en perspectief.

Cor P. is 4 januari 2022 in de Dominicaanse Republiek onder vuur genomen toen hij in een auto reed. In juli vorig jaar kregen Damian B. (21), de 22-jarige Isah B. en Francis S. B. (23) respectievelijk 17, 15 en 18 jaar cel. De man die de aanslag aanstuurde, Jordi van der S. (24), werd veroordeeld tot 23 jaar cel. De straffen waren iets hoger dan geëist.

Tegenspraak

De nieuwe bevindingen zijn deels in tegenspraak met getuigenverklaringen. De ex-vriendin van Isah B. heeft verklaard dat hij de bestuurder van de scooter was. Maar, ze zaaide wel twijfel bij de rechter-commissaris toen ze aangaf dat de benen van de bestuurder gespierder waren dan die van Isah B.

Een andere getuige kwam ook terug op een eerdere verklaringen en hield het erbij dat de bestuurder ‘op Isah leek’, zonder er zeker van de zijn dat het B. betrof.

Een goede vriend van reageerde met de stelling dat de bestuurder ’totaal’ niet leek op Isah B.

“Jimmy”

De verdediging van Isah heeft gewezen op de mogelijke rol van medeverdachte Francis S.B.. Gezichtsherkenning door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) vond aanwwijinzgen in zijn ricnting, net als een politieman, die hem kende als “Jimmy”. De bijnaam van S. B., die ook in Dominicaanse Republiek aanwezig was, is “Jimmy”. In het dossier wordt gesproken over en huurmoordenaar met de naam “Jimmy”. Uit chats zou zijn op te maken dat S. B. zelf heeft gezegd voor de liquidatie naard e Dominicaanse Republiek te zijn gekomen.

Slachtoffer Cor P. is inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor drugs- en wapenhandel. Ook is hij nog steeds verdachte van de moord op Onno Kuut, in Koek van Holland in 2009. Het OM is in die zaak na een vrijspraak in hoger beroep gegaan.